MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:47

2025 MSÜ sınavı tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde, 133 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınav, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. Toplamda 670 bin 718 adayın başvurduğu sınavda, 89 bin 228 kişi görev aldı. Şimdi ise adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alabilmek için tercih sürecini bekliyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025-MSÜ tercihleriyle ilgili resmi takvim henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer şekilde tercih sürecinin nisan ve mayıs aylarında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.


Etiketler: #msü #msü tercihler #Milli Savunma Bakanlığı

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