EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS) ilişkin ayrrıntılar yayımlanan kılavuzla paylaşıldı. Peki, EKYS 2025 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKYS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2025-MEB-EKYS) ilişkin ayrrıntılar yayımlanan kılavuzla paylaşıldı. EKYS pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
EKYS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. EKYS sınavı 12.45'te tamamlanmış olacak. Sınava 166 engelli aday katılacak.
EK SÜRE NE KADAR?
Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre EKYS sonuçları mart ayında ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını 21 Mart 2025 tarihinde öğrenebilecek.
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