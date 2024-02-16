Mutsuz olduğunu söyleyen öğretmene ceza!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:00

Tekirdağ Kapaklı’daki bir ortaokulda ilçe milli eğitim müdürlüğü çok tartışılacak bir uygulamaya imza attı. Karaağaç Atatürk Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmen yıl başında öğretmenler kurulu toplantısı sırasında Destekleme ve Yetiştirme Kurs Programı’ndan mutlu olmadığını ve idarecilerin işini doğru yapmadığını dile getirdi. Söz konusu olayın ardından Kapaklı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise “devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği gerekçesiyle mutsuz olduğunu ifade eden öğretmen hakkında 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verdi.

Eğitim-İş Sendikası üyesi olan öğretmen, görev tanımının dışında kaldığını belirttiği bir işi ise sendikalar kanununu hatırlatarak reddetti. Öğretmen bu kez de emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak gibi gerekçelerle 1/30 oranında aylıktan kesme ve kınama cezasına çarptırıldı.

‘CEZA SENDİKAYA’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Özer, “Ulusal ve uluslararası hukukun bütün mahkemeleri sendikal eylemlere ceza verilemeyeceğine yönelik birçok karar vermiş olmasına karşın üyemize verilen ceza aslında sendikamıza kesilmekte. Sendikamızın büyümesi engellenmeye çalışılıyor. İdari amirlerin görevi öğretmenlere mutlu, güven içinde çalışacağı bir ortam hazırlamaktır. Önce mutsuz edip sonra hukuka aykırı cezalar vermek değildir” ifadelerini kullandı.