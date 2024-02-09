Tacizci taksi şoförü İngiliz öğretmeni öldürmüştü: Soruşturmada yeni gelişme!

Kartal'da, sistematik olarak taciz ettiği İngilizce öğretmeni Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G., adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:52
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İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı 1 Şubat'ta, İngilizce öğretmenliği yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G., hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Katie Erorbay, İngilizce öğretmenliği yaptığı anaokulundan çıkıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan taksi sürücüsü Mustafa G. tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştü.

Mustafa G. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Fail Mustafa G.'nin, Katie Erorbay'ı sistematik olarak taciz ettiği belirtilmişti.


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