Necip Vardal: Okullar kapanmamalı
Salgında gün geçtikçe artan vaka sayıları pandemi önlemleriyle ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme taşırken eğitimciler ise yaşanan bu süreç nedeniyle tedirgin.
Eğitim Sen İzmir 1 No’lu şube Başkanı Necip Vardal, öğretmen ve öğrencilerinin yüzde 90-95 oranında aşılandığını ve okullar açılmadan hatırlatma dozlarının yapılmasının şart olduğunu vurgulayarak “Kapatılması gereken en son kurumlar okullardır. Eğitimciler olarak okulların kapatıldığını ve yeniden online eğitime dönüldüğünü görmek istemiyoruz. Faturayı öğrencilere kesmeyin” dedi.
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