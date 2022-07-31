Necip Vardal: Okullar kapanmamalı

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu şube Başkanı Necip Vardal, öğretmen ve öğrencilerinin yüzde 90-95 oranında aşılandığını ve okullar açılmadan hatırlatma dozlarının yapılmasının şart olduğunu vurgulayarak “Kapatılması gereken en son kurumlar okullardır. Eğitimciler olarak okulların kapatıldığını ve yeniden online eğitime dönüldüğünü görmek istemiyoruz. Faturayı öğrencilere kesmeyin” dedi.

