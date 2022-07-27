Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
İstanbul'da Fatih'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.
Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu. Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.
BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Tonlarca su içinde okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı.
Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer gelerek bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
"TEKRAR HİZMETE AÇILACAK"
Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.
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