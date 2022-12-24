Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki akademisyen ilanındaki şartlar dikkat çekiyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, çeşitli bölümler için 36 öğretim görevlisi ilanına çıktı ancak bazı kadrolara yönelik aranan “özel nitelikler” dikkat çekti. İlanlarda yer verilen özel şartların oldukça detaylı ve belirli alanlarda çalışma yapmaya yönelik olması, “adrese teslim” yorumlarına neden oldu.
Üniversitelerin, öğretim üyesi ilanlarında belirlediği “özel şartlar”, sık sık “adrese teslim kadro”, “kişiye özel şart” tartışmalarına neden oluyor. Bir dönem yoğunlaşan tartışmalar nedeniyle öğretim üyeliğine ilişkin yönetmelikte 9 Mart 2021’de değişiklik yapılarak, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmü eklense de tartışmalar son bulmadı.
Benzer bir tartışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin yayınladığı son kadro ilanları nedeniyle de yaşandı. Üniversite, dün farklı bölümlere ilişkin 36 kadro ilanına çıktı. Ancak kadrolara ilişkin belirtilen özel niteliklerde oldukça belirli konulara işaret edilmesi dikkat çekti.
NOKTA ATIŞI NİTELİK!
Tartışmalı bazı kadrolar şöyle:
- İşletme bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı (ABD) doçent kadrosu için ‘örgütsel davranış, örgüt kültürü, girişimcilik, inovasyon ve yetenek yönetimi konularında çalışma yapmak.’
- Matematik bölümü profesör kadrosu için ‘kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal çözümleri üzerine çalışma yapmak.’
- Türk Dili ve Edebiyatı bölümü doçent kadrosu için ‘Alevilik, mitoloji, destan üzerine çalışmalar yapmak.’
- Matematik bölümü doktor öğretim üyesi için ‘bulanık anlamda dizi uzayları ve bulanık entropi uygulamaları üzerine çalışma yapmak.’
- Temel İslam Bilimleri bölümü profesör kadrosu için ‘Afrika tasavvufu ve Osmanlı dönemi tasavvuf düşüncesi konularında çalışma yapmak.’
- Felsefe ve Din Bilimleri bölümü doktor öğretim üyesi için ‘dindarlık ve değerler eğitimi alanında çalışma yapmak ile Avrupa’da yaşayan Müslüman-Türk göçmen çocuklar üzerinde saha çalışmaları olmak.’
- Beden Eğitimi ve Spor bölümü profesör kadrosu için ‘sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon ile ilgili çalışma yapmak.’
- Beden Eğitimi ve Spor bölümü doçent kadrosu için ‘öğretmenlerin iş yaşamındaki yalnızlıkları, örgütsel vatandaşlık düzeyleri konusunda çalışma yapmak.’
- Gıda Mühendisliği bölümü doçent kadrosu için ‘kek ve et ürünlerinde tekstürel analizler konularında çalışma yapmak.’
- Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü doçent kadrosu için ‘piyano eğitiminde ve çalgı eğitiminde öğrenme stratejileri üzerine çalışmalar yapmak.’
- Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü doktor öğretim üyesi kadrosu için ‘kaliksarenlerin DNA etkileşimleri üzerine çalışma yapmak.’
- Hemşirelik bölümü doktor öğretim üyesi kadrosu için ‘gebelerin kişilik özellikleri ve gebelikte internet kullanımı ile ilgili konularda çalışma yapmak.’
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