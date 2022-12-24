Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki akademisyen ilanındaki şartlar dikkat çekiyor

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Üniversitelerin, öğretim üyesi ilanlarında belirlediği “özel şartlar”, sık sık “adrese teslim kadro”, “kişiye özel şart” tartışmalarına neden oluyor. Bir dönem yoğunlaşan tartışmalar nedeniyle öğretim üyeliğine ilişkin yönetmelikte 9 Mart 2021’de değişiklik yapılarak, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmü eklense de tartışmalar son bulmadı.

Benzer bir tartışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin yayınladığı son kadro ilanları nedeniyle de yaşandı. Üniversite, dün farklı bölümlere ilişkin 36 kadro ilanına çıktı. Ancak kadrolara ilişkin belirtilen özel niteliklerde oldukça belirli konulara işaret edilmesi dikkat çekti.

NOKTA ATIŞI NİTELİK!

Tartışmalı bazı kadrolar şöyle: