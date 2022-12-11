Ülkü Ocakları'nın saldırısına uğrayan akademisyene kınama cezası verildi
Amasya Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğrayan fen edebiyat fakültesi öğretim üyesi Dr. Girayalp Karakuş’a üniversite yönetimi tarafından kınama cezası verildi.
Fen edebiyat fakültesi dekanlığı tarafından Karakuş’a gönderilen yazıda, “‘Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak’ suçunun karşılığı olan kınama cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
10 Haziran’da ülkü ocakları üyeleri Dr. Karakuş’a saldırmış, saldırı sırasında bıçak çeken bir saldırgan çevre sakinlerinin müdahalesiyle engellenmişti. Olayın ardından saldırganlar, Karakuş hakkında “kendilerini darp ettiği” gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Olayı takiben üniversitede açılan soruşturmada, saldırgan dört öğrenci hakkında bir ay uzaklaştırma cezası verildi.
Saldırgan öğrencilerden birine görüntülerde tespit edilememesi, bir başka öğrenciye ise saldırıda bulunduğu tespit edildiği halde öğrenim süreci boyunca hiçbir disiplin cezası almamış olması gerekçe gösterilerek herhangi bir ceza verilmedi. Ayrıca saldırganlar sosyal medyadan Karakuş hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptı.
Karakuş, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
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