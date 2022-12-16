Diyanet'in kovduğu İhsan Şenocak ve "talebeleri" akademisyen Uğur Kutay'ı hedef aldı

16 Aralık 2022 Cuma, 21:04

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Uğur Kutay, iddiaya göre 5 Aralık Pazartesi günü "Senaryo Yazımı" dersi sırasında bir grup öğrenciyle tartışma yaşadı. Şikayet edilen Kutay hakkında üniversite yönetimi tarafından ‘dini değerlere hakaret’ suçlumasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Kutay’ın derslerine ara verilirken YTÜ öğrencileri, Kutay’ın tarihi alıntılar yaparak ders anlattığını belirterek, "O sırada ve ‘anlatının’ tamamını dinlememiş bir öğrenci söylenenleri hakaret ve Kutay’ın şahsi fikirleriymiş gibi yansıttı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından YTÜ'de öğrenci olmadıkları öğrenilen faşist bir grup, Uğur Kutay'ı hedef aldı. Camiye namaza geldikleri belirtilen grup, okul içinde tekbir getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

İHSAN ŞENOCAK VE "TALEBELERİ"NDEN BİLDİRİ

İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak, Kutay'a karşı bildiri yayınladı. Bildiride, "Ey tescilli kafir Uğur Kutay, zerre kadar haysiyetin varsa ceddimiz Sultan Fatih'in fethettiği şehrimizden defol" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından gerici grubun tekbir getirdiği görüldü.

ÜNİVERSİTEYE GİDEN KADINLARIN BABALARINA "CEHENNEMLİKSİNİZ" DEMİŞTİ

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin kurucusu İhsan Şenocak’ın kız çocuklarını üniversiteye yollayan babalara ‘cehennemliksiniz’ dediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Şenocak kadınların pantolon giymesinin de zararlı olduğunu ve cehennemde cezalandırılacağını iddia ederek şunlar söylemişti:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak... Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme!”