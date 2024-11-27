O okuldaki sorunlar çözüldü: Cumhuriyet yazdı, kalorifer geldi
Kaloriferleri yanmayan ve fiziksel koşulları yetersiz olan ortaokuldaki sorunlar çözüme kavuştu.
Ankara Mamak’ta bulunan Coşkun Ertepınar Ortaokulu’nun hali içler acısıydı. Eğitim-öğretim zor koşullar altında işleniyordu. Okulun sınıflarında kapılar yoktu. Kaloriferler ise yanmıyordu. Öğrenci ve öğretmenler bu yüzden hasta oldu. Fiziksel koşulları yetersiz olan okulu ilk Cumhuriyet gündeme getirdi.
Okulun durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci “Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu, ülke ekonomisinde yaşanan sorunların ardından halkın en öncelikli gündemi olmayı sürdürmektedir. Bölgesel, sınıfsal vb. eşitsizliklerden kaynaklı sorunlar, iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği sorunlardır. Bu sorunların çözümü bellidir. Eğitime bütçe okullara ödenek zorunlu bir hâl almıştır” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine kaymakamlık harekete geçti. Dün, okulda eğitime kaymakam talimatıyla bir günlük ara verildi, kapıların ölçüleri alındı, kalorifer sorunu çözüldü. Öğrenciler bugün ise derslerine kaldığı yerden devam etti. Bir günlük aranın telafisinin ise ilerleyen günlerde yapılacağı ifade edildi.
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