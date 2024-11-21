Soğukta ders: Okulun kaloriferleri yanmadığı için öğrenciler ve öğretmenler hasta oldu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 18:19

Güncelleme: 21.11.2024 - 18:26

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci, Mamak ilçesinde bulunan Coşkun Ertepınar Ortaokulu’ndaki kaloriferi yanmayan ve fiziksel koşulları yetersiz olan okula ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu okulda bin 60 kayıtlı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Evci, "Okulun açılışında bodrum kattaki bölümler atölye olarak tasarlanmış ancak öğrenci sayısındaki fazlalıktan kaynaklı bu bölümler sınıflara dönüştürülmüştür.

Bodrum katta yer alan sınıfları, mevsimsel koşullardan kaynaklı su basmaktadır. Sınıf kapıları eskidiği için zaman zaman kapıların bazılarında düşmeler olmaktadır. Okulda yakın zamanda yaşanan ve bir öğrencinin elinin yaralanmasına sebep olan duruma dair risk devam etmektedir. Okulun 6 sınıfında kapı bulunmamakta hatta bazı sınıflarda bu durum yaklaşık bir yıldır devam etmektedir” dedi.

'OKUL BAHÇESİNİN ZEMİNİ BOZUK'

Okulun uzun süredir boyanmadığını kaydeden Evci, “Sınıflardaki akıllı tahtaların bir kısmında beyaz tahta bölümlerinin yerine oturmadığı rahatça görülebilmekte, bu durum da hem öğretmen hem öğrenci açısından iş güvenliğine yönelik olarak problemler barındırmaktadır. Okul bahçesinin zemini bozuk ve taşlarla doludur, öğrenciler bu taşlarla oyun oynamak isterken birbirlerine fırlatmakta bu durum da zaman zaman öğrencilerin yaralanmasına sebebiyet vermektedir” diye konuştu.

'GAZ SIZDIRMAKTADIR'

Okuldaki su tesisatı çok eski olduğu için suyun paslı aktığını söyleyen Evci, “Çoğu derin yoksulluk içinde olan öğrenciler, bu sudan içmek zorunda kalmaktadır. Geçen yıla kadar kullanılan kalorifer kazanının tesisatı çok eski olduğu için gaz sızdırmaktadır. Yukarıda belirtilen sorunlar geçen yıl Eğitim Sen 1 No’lu Şube tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletildi. Her iki kurumun yöneticileri önceliği Coşkun Ertepınar Ortaokulu’na vereceklerini söylemelerine rağmen aradan geçen bir yıl boyunca okuldaki sorunlar çözülmedi” ifadelerini kullandı.

'OKULUN İŞLEYİŞİ AKSADI'

Okul yönetiminin verdiği bilgiye göre 21 Ağustos 2024 tarihinde okul için ihale yapıldığını açıklayan Evci, "Tadilat ise okul açıldıktan iki hafta sonra başladı. Tozlu ve gürültülü bir ortamda; üstelik kapısı olmayan sınıflarda ders işlemeye, sınav yapmaya çalışan öğretmen ve öğrenciler, okulun tuvaletleri tadilata alındığı için birer tane tuvaleti ortak kullanmak zorundadır.

Eski kalorifer kazanı götürüldü, yerine ayarlanacak olan ısıtma sistemi geciktiği için havaların soğumasına rağmen okul ısıtılamadı. Çatı kiremitleri aktarılırken ne işçiler ne de okul personeli ve öğrenciler için güvenlik önlemi alındı.

Bütün bu sağlıksız koşullar birçok öğrenci ve öğretmenin gribal enfeksiyon ile idrar yolu enfeksiyonu, toz alerjisi gibi hastalıklara yakalanmalarına neden oldu. Bu nedenle rapor alan öğretmen, öğrenci, müdür yardımcısı sayısı arttı ve okulun işleyişi aksadı” dedi.

'HAVALARIN İYİCE SOĞUMASIYLA DERİNLEŞECEK'

Okuldaki tadilatın sürdüğünü ve ısınma sorununun hâlâ çözülemediğini aktaran Evci, havanın iyice soğumasıyla sorunların daha da derinleşeceğini belirtti.

Evci, “Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu, ülke ekonomisinde yaşanan sorunların ardından halkın en öncelikli gündemi olmayı sürdürmektedir. Bölgesel, sınıfsal vb. eşitsizliklerden kaynaklı sorunlar, iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği sorunlardır. Bu sorunların çözümü bellidir. Eğitime bütçe okullara ödenek zorunlu bir hâl almıştır” ifadelerini kullandı.