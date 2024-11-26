Boğaziçi Üniversitesi'nde kaloriferler çalışmıyor: Montla ders işleniyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:57

Güncelleme: 26.11.2024 - 16:58

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde kalorifer kazanının dönem ortasında tadilata alınması sebebiyle yurtlarda ve dersliklerde kaloriferler çalışmıyor.

Duruma tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dersi soğuktan dolayı montla işlediğini belirtti.

"EYLÜL AYINDAN BU YANA HİÇ YANMADI"

Elgin şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı. Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor sanki” ifadelerini kullandı.