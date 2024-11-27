Son 60 yılın en soğuk kışı kapıya dayandı: La Nina kışı nedir, ne kadar sürecek? La Nina kışının Türkiye'ye etkileri neler olacak?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:00

Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri, hava olaylarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Bunlardan biri de La Nina etkisi. 2024-2025 kışının, son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağı tahmin ediliyor ve bunun sebebi olarak La Nina gösteriliyor. Peki, son 60 yılın en soğuk kışı olacağı söylenen La Nina soğukları nedir, ne kadar sürecek? La Nina kışının Türkiye'ye etkileri neler olacak? İşte, ayrıntılar...

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nda yüzey sularının normalden daha soğuk olmasıyla ortaya çıkan ve küresel iklim üzerinde etkili olan bir doğal hava olayıdır. Adı İspanyolca'da "küçük kız" anlamına gelir ve genellikle El Nino'nun (sıcak okyanus akıntıları) tam tersi bir durumdur.

Oluşumu:

Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgesindeki ticaret rüzgarlarının güçlenmesiyle yüzeye daha soğuk okyanus suları çıkar. Bu durum, küresel atmosferik basınç ve hava akışını etkileyerek dünya genelinde hava durumu üzerinde belirgin değişikliklere yol açar.

LA NİNA SOĞUKLARI NE KADAR SÜRECEK?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2024 yılı Ekim ayından 2025 yılı Şubat ayına kadar bu iklim olgusunun gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 olduğunu duyurdu.

LA NİNA KIŞININ TÜRKİYE'YE ETKİLERİ NELER OLACAK?

1. Daha soğuk ve kurak kış ayları

La Nina etkisiyle Türkiye’nin kış aylarında daha soğuk hava dalgalarına maruz kalması mümkündür. Bu durum özellikle Doğu Anadolu’da sert kış koşullarını artırabilir. Batı bölgelerinde ise yağış miktarında azalma ve daha kurak bir kış yaşanabilir.

Doğu Anadolu:

Daha düşük sıcaklıklar ve yoğun kar yağışı beklenir.

Ege ve Marmara:

Daha soğuk ama kurak hava koşulları görülebilir.

2. Kar yağışı miktarında artış

La Nina yıllarında Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı miktarının artması sık rastlanan bir durumdur. Yüksek rakımlı bölgelerde daha yoğun kar yağışları, tarım ve su kaynakları için olumlu etkiler yaratabilir. Ancak bu durum her bölgede aynı şekilde gözlenmeyebilir.

Pozitif etkiler:

Kar yağışlarının barajlara su sağlayarak su kaynaklarını beslemesi.

Negatif etkiler:

Aşırı kar yağışlarının günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırması.

3. Güney ve Batı bölgelerinde yağış azalması

La Nina’nın Türkiye üzerindeki bir diğer etkisi, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış miktarının azalmasıdır. Daha kurak geçen kış ayları, bu bölgelerde tarım faaliyetlerini ve su kaynaklarını olumsuz etkileyebilir.

Tarım üzerindeki etkiler:

Kuraklık nedeniyle bazı mahsuller zarar görebilir.

Su kaynakları:

Barajlardaki su seviyeleri düşebilir, su sıkıntısı yaşanabilir.

4. Akdeniz fırtına aktivitesinde azalma

La Nina etkisi, Akdeniz üzerindeki fırtına aktivitelerinde azalma yaratabilir. Bu durum, Türkiye’nin güney sahillerinde daha sakin bir hava durumu anlamına gelir. Ancak bu sakinlik, bölgeye gerekli olan yağışların da azalmasıyla sonuçlanabilir.

Türkiye'nin bölgelere göre farklı etkilenmesi

La Nina etkisi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı derecelerde hissedilir. Örneğin:

Karadeniz:

Kar yağışları artabilir, fakat bazı kesimlerde yağışlarda dengesizlik görülebilir.

İç Anadolu:

Yoğun kar yağışları ve sert soğuklar etkili olabilir.

Marmara:

Ilıman bir kış yerine daha kuru ve soğuk hava yaşanabilir.