Yayınlanma: 13.11.2023 - 19:18

Güncelleme: 13.11.2023 - 19:18

Mesleki çalışma programının detayları belli oldu. 13-17 Kasım tarihlerinde öğretmen seminerleri düzenlenecek. Peki, ÖBA giriş nasıl yapılır? Online öğretmen seminerlerine katılım nasıl sağlanır?

ÖĞRETMEN SEMİNERİ PROGRAMI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 13-17 Kasım tarihleri arasında uygulanacak öğretmen seminerleri programını duyurdu. Öğretmen seminerleri 13 Kasım Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak. Seminerler Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü devam edecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNDE HANGİ SUNUMLAR YAPILACAK?

MEB’in yayımladığı 2023 yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalar konulu yazıda yapılacak sunumlarda yer aldı.

Buna göre Haftalık ders çizelgesi ve çoklu dil modeli, Eğitimde psikolojik hizmet, Ortaöğretim Politikaları, Yazılı ve uygulamalı sınavlar, Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkınmada Rolü, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, E-Yaygın Kapsamında Yürütülen Çalışmalar, MEB Personel Politikaları, Öğretmenlere Yönelik Hizmetler, Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi, Okul Temelli Mesleki Gelişim konulu sunumlar olacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA’DA MI?

Öğretmenler 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek öğretmen seminerlerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılım sağlayacak. MEB’in yaptığı açıklamada “Söz konusu canlı sunumlar dışında tüm öğretmenlerimiz/okul kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmaları değerlendirmek ve sonrasında yapılacak çalışmaları planlamak için mesleki eğitim faaliyetleri sürdürülecektir” ifadeleri yer aldı.