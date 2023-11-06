Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:45

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:45

Yurt genelinde düzenlenen ortak sınavlar, 10 Kasım tarihinde sona erecek. Sınavlara katılan öğrenciler ortak sınav sonuç tarihini merak ediyor. Peki, Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 023 MEB ortak sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuçlarının kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal girişyaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

İTİRAZ SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

a) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.

b) Okul müdürlüğü, dilekçeleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine aynı gün içinde DYS üzerinden iletir.

c) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aynı gün içerisinde dilekçeleri DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine iletir.

d) Gelen dilekçeler doğrultusunda optik form üzerinde kontroller yapılarak gerekli bilgilendirmeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden okul müdürlüklerine yapılır.