OBP güncelleme işlemleri, YKS uygulaması ardından puanları ile tercih işlemi yapacak öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Peki, OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama nasıl yapılır?

OBP NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak hesaplanır. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür.

OBP GÜNCELLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

OBP güncelleme süresine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene 8-9 Haziran'da uygulanan YKS'nin sonuçları ise 16 Temmuz'da ilan edilmişti. OBP güncellemeleri de 24-28 Haziran aralığında yapıldı.

Bu sene de YKS 21-22 Haziran'da gerçekleşecek. Sonuçlar da 22 Temmuz'da duyurulacak. Güncelleme süreci de bu sene Temmuz ayının ikinci veya üçüncü haftası gibi başlayabilir.

YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor. Öğrenciler, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol edip seçerek belirtilen tarihe kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların ise mezun oldukları ya da olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında verilen süre içerisinde https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttilen eğitim bilgilerini seçerek belirli tarihe kadar onaylamaları gerekir.

OBP HESAPLAMA

Öğrencinin 4 yıllık ortalaması 75 ise

• Orta öğretim başarı puanı(OBP): 75*5=375’tir.

• Yerleştirme puanı hesaplanırken ham puana eklenebilecek okul puanı: 375*0,12=45 puan

• Ek puanlı sınav puanı: 375*0,06=22,5 puan