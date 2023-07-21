ODTÜ mezuniyeti için alışılmadık önlemler!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:39

Uşak Üniversitesi mezuniyetinde gökkuşağı bayrağı açan öğrencinin, nefret söylemlerinin hedefi haline gelmesinin ardından mezuniyet törenlerine ilişkin bir karar da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) çıktı. Her yıl yapılan mezuniyet törenlerinde açılan pankartlar ve atılan sloganlarla kamuoyunda dikkatleri çeken mezuniyet töreni için üniversite rektörlüğü görülmedik “önlemler” aldı.

Yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta gerçekleşecek mezuniyet töreninde Türk bayrağı, ODTÜ flaması ve yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları dışında hiçbir bayrak taşınmayacağı ve törende açılacak pankartların öncelikli olarak “100. Yıl Cumhuriyet teması” ile ilgili olması gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda “suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret ve aşağılama içermeyen” pankartların taşınmasının da mümkün olacağını bildiren rektörlük, mezuniyet öncesi pankartların denetleneceğini de açıkladı.

Verilen kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve ODTÜ öğrencileri yaşananlara tepki göstererek “Demokrasi ve özgürlüklerden korktukları için kısıtlama yolunu seçtiler” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLER DEMOKRASİ DERSİ VERECEK’

Mezuniyet için verilen kararların tamamen keyfi anlayıştan ibaret olduğunu ifade eden Dağdelen, ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün okulun geleneğinden bihaber olduğunu ifade etti. Dağdelen, “ODTÜ Devrim Stadı’nda yapılan mezuniyet yürüyüşleri gelenekselleşmiştir. Rektörlük, öğrencilerin demokrasi çerçevesinde eleştiri haklarını kullanmalarını ve özgürlüklerini engelleyemez. ODTÜ’nün demokrasiyi özümsemiş, özgür bireyler olan öğrencileri rektör Kök ve temsil ettiği anlayışa yine bir demokrasi dersi verecektir. Sayın Kök’e önerimiz demokrasiden korkmak yerine demokrasiye güvenmeli, koltuk kaygısı ile sarıldığı anlayışı terk ederek ODTÜ kültürüne ve temsil ettiği değerlere sımsıkı sarılmalıdır” dedi.

“BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Bu sene ODTÜ’den mezun olacak bir öğrenci ise “mezuniyet kurallarını” kabul etmediklerini söyledi. Verilen kararlarla okul kültürünün yok edilmeye çalışıldığını belirten öğrenci, “Rektöre ve uygulamalarına herhangi bir eleştiri gelecek diye korkuyorlar. Fikirlerin ifade edilmesinden, farklı seslerin duyulmasından korkuyorlar. Açıklamadaki ifadeler de oldukça komik. Okulun değerlerini yok etmeye çalışıyorlar. Öğrenciler olarak verilen kararlardan hiç memnun değiliz, boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.