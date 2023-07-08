ODTÜ'de heykel tartışması

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde Serhat Selışık’ın çok renkli heykelleri kaldırıldı. Heykelin kaldırılmasıyla ilgili yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı buldu.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00
ODTÜ'de heykel tartışması
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu (TCEP) aktivisti ressam Hüseyin Özinal, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ODTÜ Kalkanlı yerleşkesinde yer alan gökkuşağı desenli iki heykelin sergilendikleri yerden kaldırıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Heykelin kaldırılmasının ardında ayrımcı bir tutum olduğunu ifade eden Özinal, “Heykele ne olduğu ve nerede olduğu konusunda ‘tamir’ gibi bahaneler ileri sürülmesin. Çünkü duyduğum kadarıyla sanatçısının bu durumdan haberi bile yok” dedi.

Bu tutumun “homofobik” olduğunu ifade eden Özinal, “Heykelin sökülme emrini kim ve hangi nedenlere verdi? LGBTQ+ nefret söylemlerinin artık uygulamaya geçtiğini görebiliyoruz. kutsal ‘Türk aile yapısı’ mavalının buralardaki yansımalarını görmeye başladık” ifadelerini kullandı.


ODTÜ HEYKEL Hüseyin Özinal ressam

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