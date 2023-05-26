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ODTÜ'lüler 'Yeter' dedi

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden ODTÜ’de öğrenciler, tarihin en gerici Meclis’ini, AKP iktidarını ve yasakları protesto etti. Gençler, Devrim Stadı’na bedenleriyle “Yeter” yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00
ODTÜ'lüler 'Yeter' dedi
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ODTÜ’lüler seçimlerle birlikte son yılların en sağcı Meclis’inin oluşmasına, AKP iktidarının bıraktığı 21 yıllık enkaza ve son olarak yasaklanmak istenen bahar şenliklerine karşı “Yeter” dedi. 

Öğrenci topluluklarının ve gençlik örgütlerinin ortak çağrısıyla bir eylem yapan ODTÜ’lüler, Hizbullah bağlantılı HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesine, 21 yıllık rant politikalarına, tüm atanmış rektörlere, öğrenci topluluklarının etkinliklerine konulan yasaklara dikkat çekti.

Müziğe, resme ve sanatın tüm dallarına yönelik sansür ve baskıya, kampustaki ifade özgürlüğünü kısıtlayacak etkinlik yasaklarına vurgu yapan ODTÜ’lüler, “Bu köhne karanlığa yeter” diyerek kampusta buluştu. ODTÜ’lüler kampus içinde yapılan yürüyüşün ardından Devrim Stadyumu’nda bedenleriyle “Yeter” yazdı.


ODTÜ Meclis AKP HÜDA PAR

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