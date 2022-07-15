ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
26 haziran'da gerçekleşen özel güvenlik 98. temel eğitim ve 74. yenileme eğitimi sınav sonuçları merak ediliyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
20 Mayıs 2022 Cuma günü eğitimleri biten adaylar 26 Haziran'da ÖGG sınavına girdi. Özel güvenlik 98. temel eğitim ve 74. yenileme eğitimi sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden 15 Temmuz 2022 günü açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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