PAEM 7. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? PAEM 7. Dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınava giren adaylar PAEM 7. Dönem sınav sonuçlarını merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nden açıklama geldi.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştu.
Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü Bölge Merkezinde gerçekleştirildi.
PAEM 7.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi Başkanlığı 7.Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi yazılı sonuçlarını açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı 7.Dönem sınav sonucuna e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.
PAEM 7.DÖNEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvimde yazılı sınav sonuçlarına itirazlar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) 13-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyrulmuştur. Ancak kamu çalışanlarının 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak olması nedeniyle Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarına itirazlar 18-20 Temmuz 2022 arasında alınmasına karar verilmiştir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
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