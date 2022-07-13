Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına sayılı günler kaldı. Adayların ön sağlık kontrolünden geçmesinin ardından gözler Bekçilik sınavına çevrildi.
23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar heyecan ile sınav tarihini bekliyor.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?
Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
Polis Akedemisi'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerine https://www.meb.gov.tr üzerinden erişebilirler.
BEKÇİLİK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında adayların cevaplaması için 100 soru olacak. Soruların 5 cevap seçeneği olacak. Bekçilik sınavı 120 dakika sürecek.
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