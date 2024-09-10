Öğrenci aç, öğretmen açıkta, bakanlığın gözü sermayede, kulağı ise tarikatlarda

Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim yılı sorunların gölgesinde dün başladı. Derinleşen yoksulluk, sürekli artan fiyatlar velileri kara kara düşündürürken yeni yılda; geçen dönemde sıkça tartışılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli izlence 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin seyreltildiği, laik ve bilimsel eğitimin tırpanlandığı, içinde AKP’nin seçim vaatlerine ve propagandalarına yer verilen yeni izlence eğitimcilerin fikri önemsenmeden hazırlandı. Eleştirilere kulak tıkadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin her fırsatta yeni izlenceden övgüyle bahsetti.

‘AKADEMİ’ MÜDAHALESİ

39 maddesinden, 22’si TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, eğitim fakültelerinin işlevini yitirmesine neden olacak olan, eğitimcilerin “siyasi iktidarın kendi ideolojisine yönelik öğretmen yetiştirme projesi” olarak gördüğü Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasını öngeren Öğretmenlik Mesleği Yasası gelecek ay görüşülecek. Öğretmenlerin KPSS sonucuna göre alınacağı akademilerde “öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi” yapılacak. Eğitim programı dört dönemden oluşacak ve her dönem 10 ila 14 hafta sürecek. Bu süreçte öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL gibi bir ödeme yapılacak. Eğitimciler akademi ile “İktidara yakın ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni hayata geçirecek öğretmenlerin yetiştirilmek istendiği eleştirisini getirirken akademinin “eğitim fakültelerini yok sayan” uygulama olduğu vurgusu yapıldı.

CAN ALAN MESEM’LER

Öğrenciler sermaye sahipleri için ucuz emek haline getirilirken çocuk işçi cinayetlerine göz yumuldu. Yeni dönemde bir yılda 12 çocuğun yaşamını yitirdiği Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) 9’uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan öğrenciler de yönlendirilecek. Mesleki ve teknik anadolu liselerinin bünyesinde planlanan ortaokullarla daha küçük çocukların ucuz işgücü olarak çalıştırılmasının önü açılacak. ÇEDES gibi projelerle eğitimi dinselleştirilme çabaları devam edecek.

‘TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’ ZORUNLULUKMUŞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arjantin İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde tüm kademelerdeki tüm sınıflarda, “Çanakkale’den Gazze’ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi” temasıyla hazırlanan açılış dersini izledi.

‘BAĞIŞ İSTEĞE BAĞLI’

Tekin, deprem bölgesinde ve taşıma yoluyla eğitimine erişim kapsamındaki öğrencilere yemek uygulamasına devam edeceklerini belirtti. Okullarda “bağış” altında kayıt parası uygulamasına ilişkin soru üzerine Tekin, “Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir?” dedi. Velilerin okula “bağış” yapmasının isteğe bağlı olduğunu savundu.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni izlence çalışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli neredeyse dünyanın her yerinde kabul gören beceri temelli eğitime geçiş açısından bizim için bir zorunluluktu. Ders kitaplarımız, bu modele uygun olarak hazırlandı.”

‘GİDİŞAT KÖTÜYE’

Yeni eğitim yılına ilişkin CHP’den yapılan açıklamada, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı, liyakatsiz kadrolaşmanın yanı sıra protokol ve özel teşviklerle dini tarikatlarla ilişkili vakıf ve derneklerin eğitimin paydaşı yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada, “Tüm kademelerde, tüm paydaşlar için eğitimin her geçen gün daha kötüye gittiği” vurgusu yapıldı.

‘PİYASACI ANLAYIŞ TERK EDİLMELİ’

Eğitimin yeni döneme “ağır yaralı” olarak girdiğini belirten Eğitimİş açıklamasında, 2016’da yüzde 13.3 olan eğitim bütçesinin genel bütçeden aldığı payın, 2025 yılı için yüzde 10.8 olarak öngörüldüğü belirtildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli izlencesi için “Acı sonuçları görülecektir” değerlendirmesi yapılan açıklamada, deprem bölgesinde eğitime yönelik sorunların devam ettiğinin altı çizildi.

Eğitim Sen raporunda ise “Piyasacı anlayış derhal terk edilmeli, kamusal eğitim anlayışı benimsenmelidir” vurgusu yapıldı. Raporda, “Eğitimin bütün kademelerinde öğrencilere en az bir öğün yemek ve temiz su verilmelidir. Eğitim bütçesi acilen artırılmalıdır.” dendi. Raporda, çocukların eğitim hakkından eşit şekilde faydalanamadığı belirtilirken “çocuk yaşta evlendirmeyi engelleyen adımlar atılmamaktadır. Yoksul ailelerin çocukları başta olmak üzere kız çocukları ve kırsalda yaşayan çocuklar açısından eğitime erişimde yaşanan sorunlar sürmektedir” uyarısı yapıldı.

Veli-Der üyeleri ise dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binası önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “ihtiyacı olan her çocuğa burs imkanı, ücretsiz servis uygulaması, kırsal bölgeler başta olmak üzere güvenli eğitim alanları oluşturulması ve her okula en az bir psikolojik danışman atanması” talep edildi.

