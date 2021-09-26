Öğrenciler cemaatlere teslim ediliyor
CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren, Doğu ve Güneydoğu’da okuyan öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekerek “Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sesleniyorum. Şırnak’ta yüzlerce dönüm vakıf arazisi var. Oralara yurt yapılsın” dedi. Yeren, iktidarın uyguladığı politikayı “öğrencileri cemaatlere teslim etme” projesi olarak niteledi.
CHP’li Osman Yeren, Doğu ve Güneydoğu’da okuyan üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.
Yeren, Doğu ve Güneydoğu’da okuyan öğrencilerin iktidar tarafından yıllardır yok sayıldığını söyleyerek, “Bölgemizde doğru dürüst yurt yok. Olan da harabe halde. Diyanet’e milyarlarca liralık bütçe ayrılıyor ama yurtlara para yok. Sessiz kalmayın. Zenginler bir şekilde okuyor ama buradaki fakir öğrencilerin desteklenmesi şart” ifadelerini kullandı. Şırnak’taki öğrencilerin yurt için 500’üncü sıradan yedeğe girdiğini aktardı.
Yeren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan kira ve yurt sorunu ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun” çıkışını da anımsatarak “Bence Cumhurbaşkanımız abartmasın ve gelsin Şırnak’ı ve Güneydoğu’yu kendi gözleriyle görsün. Kiralar yüzde 100 arttı” dedi.
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