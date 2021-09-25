Manisa Salihli'de sosyal medyadan yurttaşa beddua edip lanet okuyan 2 din görevlisi açığa alındı
Manisa’nın Salihli ilçesinde sosyal medya üzerinden vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi, İlçe Müftülüğü tarafından açığa alındı.
Manisa'da Salihli’nin Küçük İmam Camisi’nde görevli Mehmet Ali Y. ve müezzin Emin İ. ile geçen yıl yakınlarını kaybeden yerel gazetede çalışan Cemal G. ve MASKİ’de çalışan İnşaat Mühendisi Tuğrul K. arasında cenaze defin işlemi sırasında sözlü tartışma yaşandı.
İddiaya göre, tartışmanın ardından, yaklaşık 1 yıl sonra din görevlileri Y. ve İ., sosyal medya hesaplarından Cemal G. ve Tuğrul K.'ya, ağır bir şekilde beddua edip lanet okudu.
Bunun üzerine G. ve K., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine giderek, din görevlileri Y. ve İ.’den şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Salihli İlçe Müftülüğü de sosyal medya üzerinden vatandaşa beddua eden 2 din görevlisi hakkında soruşturma açtı.
Açılan soruşturma kapsamında 2 din görevlisi açığa alındı.
Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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