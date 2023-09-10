Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde: Bacağı, baldırı açık kızlar...

Yayınlanma: 10.09.2023 - 22:49

Güncelleme: 10.09.2023 - 22:49

Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek altın madalya ile Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, bazı çevrelerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Bunlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirlerinden olan Adnan Üstün oldu. Üstün'ün Ekim 2022'deki bir sohbetinde voleybol milli takımını ağır sözlerle eleştirdiği bir sohbeti ortaya çıktı.

Sohbetinde Filenin Sultanları'nı hedef alan Üstün, "Kalkıp da bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır. Baktım bir hoca, şimdi öldü gitti. Evine vardım. Hoca adam, imam hafız. Açmış da seyrediyor. ‘Hocam bu ne?' dedim. ‘Ya hocam milli maç' Allah aşkına senin milletinin milliyetini bunlar mı temsil ediyor? Dün seni işgal etmek isteyenlerin kültürüydü bu. Niye o sporu oynayan erkeklerin elbiseleri daha uzun da kadınların ki daha dar ve kısadır. Tesadüf mü sanıyorsun, zannediyorsun. Toplumu bozmak, kendi kültürlerini hakim kılmak, şehveti tahrik etmektir niyetleri. Sen de ondan sonra sevineceksin milli maç kazandık. Bu mu ya! Ecdat kalksa biz ne derdi. Bizim milletini, milliyetini bunlar mı temsil ediyor?" ifadelerini kullandı.