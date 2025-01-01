Öğrenciler KYK yurdundaki su kesintilerine tepki gösterdi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.01.2025 - 04:00

Bartın’da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan sorunlar bitmiyor. Önceki gece Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler suların kesik olduğu gerekçesiyle yurt önünde eylem yapıldı. Yetkililerle görüşmeyi talep eden öğrencilerin protestosu üzerine olay yerine jandarma geldi.

Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu’nda su kesintisi nedeniyle öğrenciler eyleme başladı. Eylem üzerine yurt yönetimi tarafından suların açıldığı belirtildi. Ancak bir yurt odasının tavanından odaya su damladığı iddiası aktarıldı. Cumhuriyet geçen aylarda Bartın’daki Çeşm-i Cihan Kız Öğrenci Yurdu’nda uzun süredir suların kesik olduğunu veya çamurlu aktığını, asansörlerin arızalı olduğunu, internetin haftalarca bulunmadığını ve yurt odalarının böceklerle dolu olduğunu haberleştirmişti. Aynı yurtta 2023 yılında da sular kesilmiş, yurdun dış cephesi dökülmüş ve bloklar arası geçişi sağlayan bir kısmın tavanı çökmüştü. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu konuya ilişkin Meclis’e Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.