Öğrencilere çerez siyasete takıldı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 04:33

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle binlerce çocuk beslenme sorunu yaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de en az 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine atıştırmalık ara öğün, kuru üzüm ve meyve dağıtmak için proje başlattı.

Hazırlanan çerezlerin okullarda dağıtımı için geçen yıl kasım ayında resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak, 10 ay geçmesine rağmen iki kurum da resmi yazıya cevap vermedi.

Cevap alamayan büyükşehir belediyesi, geçen yıl hazırlan çerezleri “Süt Kuzusu Projesi” kapsamında öğrencilere dağıtırken bu yıl ise yine cevap gelmeyince sosyal yardım kartları içerisinde beslenme yardımı olarak dağıtma kararı aldı.