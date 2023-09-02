Öğrencilere çerez siyasete takıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de en az 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine atıştırmalık ara öğün, kuru üzüm ve meyve dağıtmak için proje başlattı. 10 ay önce valiliğe başvuran belediye bir yanıt alamayınca desteği sosyal yardım kartlarıyla dağıtma kararı aldı.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00
Öğrencilere çerez siyasete takıldı
Abone Ol google-news

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle binlerce çocuk beslenme sorunu yaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de en az 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine atıştırmalık ara öğün, kuru üzüm ve meyve dağıtmak için proje başlattı.

Hazırlanan çerezlerin okullarda dağıtımı için geçen yıl kasım ayında resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Valiliği’ne başvurdu. Ancak, 10 ay geçmesine rağmen iki kurum da resmi yazıya cevap vermedi.

Cevap alamayan büyükşehir belediyesi, geçen yıl hazırlan çerezleri “Süt Kuzusu Projesi” kapsamında öğrencilere dağıtırken bu yıl ise yine cevap gelmeyince sosyal yardım kartları içerisinde beslenme yardımı olarak dağıtma kararı aldı. 


Player Alanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir çerez öğrenci

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklamasını emekliye sorduk: 'Kendileri alırlar dünyayı, bize çerez parası'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklamasını emekliye sorduk: 'Kendileri alırlar dünyayı, bize çerez parası'
Vatandaşlık çerez gibi dağıtılınca... A Haber muhabirinin zor anları!

Vatandaşlık çerez gibi dağıtılınca... A Haber muhabirinin zor anları!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 'çerez' cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 'çerez' cezası

En Çok Okunan Haberler