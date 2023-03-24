AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklamasını emekliye sorduk: 'Kendileri alırlar dünyayı, bize çerez parası'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak. Ancak, yalnızca en düşük maaşı alanlara zam yapılması adaletsizlik doğurdu.

Buna göre, daha önce 6 bin lira maaş alan yurttaş, artık 7 bin 500 lira alacak, daha önce 8 bin lira maaş alan yurttaşa ise zam yok. Öte yandan zamların Hazine kaynaklı yapılıyor oluşu da gelecek bir sonraki zammın, eski rakamlar üzerinden hesaplanmasına yol açacak.

Konuya ilişkin Cumhuriyet mikrofonlarına konuşan emekliler isyan etti.

İsmail Yıldız (72 yaşında)

"Değil 7 bin 15 bin de olsa fayda etmez. Erdoğan artık daraldı, o yüzden zam yapıyor. İki ay sonra gidecek. 7 bin 500 lira ile Türkiye'de geçinilmez. Şuradan bir yoğurt alıyorum iki kilo, 95 lira veriyorum. Niye şimdiye kadar zam yapmadı?"

Himmet Emin (62 Yaşında)

"Seçim yatırımı olsun diye yapıyorlar, yoksa zam yapacakları yoktu. Yaptığı zammın bana bir faydası yok. Zaten 8 bin lira alıyordum, 5 buçuk alanlarınki 7 buçuk oldu, benimki sabit kaldı. Eskiden benim maaşım hep asgari ücretin üzerinde olurdu, ilk kez asgari ücretin altına düştüm."

Cafer Koparan (66 Yaşında)

"22 senelik emekliyim, 7 bin 400 lira alıyordum, bana 100 lira zam yapmış oldular. Umarım bir düzenleme yaparlar. Türkiye'de bu parayla geçiniyorum diyen varsa yalan söylüyordur. Markete, manava gidemiyoruz, dışarda bir çay içmeye korkuyoruz. Et almaya kalksak 400-500 lira. Yazıklar olsun bunlara, gitseler de kurtulsak."

Muzaffer Kızıltaş (73 Yaşında)

"Bana zam gelmedi, bize de vermesi lazım yani. Zaten bunu oy almak için yaptı ama oy alabileceğini sanmıyorum. 20 senelik emekliyim, şimdi maaşım çok aşağıda kaldı. Etin kilosu çıkmış 400 liraya, bir kilo kıyma 220 lira, emekli ne yapsın? Bugüne kadar niye vermedi zamları? Sıkıntı bastı bunları. Tek dileğimiz onlardan kurtulmak."

Yüksel Eryiğit (70 Yaşında)

"Ben 7 bin lira alıyorum, 500 lira mı zam alacağım? Geçinemiyoruz, yerlerde sürünüyoruz. Başımızdakiler utanmalı. Kendileri alırlar dünyayı, bize verirler çerez parası."

Ahmet Berşe (65 Yaşında)

"Emeklileri hayat pahalılığı mahvetti. Bugün maaş aldım cebimde 300 lira kaldı. Yetiştirmek mümkün değil. Gelecek bir sonraki zamların da eski rakama göre yapılacağını gazetede okudum. Bize hiçbir faydası yok bu yapılanın."