Öğrencilere 'Filistin'e Destek Yürüyüşü' çağrısı: 'Suç duyurusunda bulunacağız'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 21:42

Güncelleme: 04.10.2024 - 21:49

Türkiye genelinde Pazar günü Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenecek. Yürüyüş için Ankara genelinde kimi okul idarelerinin okullarda düzenlenen İstiklal Marşı töreninde yürüyüşe destek çağrısında bulunduğu iddia edilirken kimi okul müdürlerinin de öğretmenlerden, öğrencileri yürüyüşe katılmaları konusunda teşvik etmeleri istendiği öne sürüldü.

Yürüyüşe desteği teşvik için okul müdürlerine ilçe milli eğitim müdürlüklerinden, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ise il milli eğitim müdürlüğünden mesajlar atıldığı iddia edildi.

'EYLEME DAVET EDEMEZLER'

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, "Diyelim ki iyi niyetli bir miting olsun, diyelim ki halkların kardeşliğini, gerçek bir barışı, katliamcı işgale karşı gerçek bir dayanışmayı içeren bir miting olsun. Yine de 18 yaşından küçük çocukları, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından yasa dışı bir şekilde eyleme davet edemezler" diye konuştu

'SÖZDE DAYANIŞMADAN BAHSEDECEKLER'

İstanbul'da da benzer bir miting yapıldığını anımsatan Aydoğdu, "O miting şeriat çağrıları ile tarikat ve cemaatlerin marjinal sloganları ile başka bir hale dönüşmüş idi. Benzer bir durum Ankara'da olacak. Oraya gidenler 'İsrail ile yapılan ticaret anlaşmalarına son verin' demeyecek ve sadece iktidarın belirlediği bir çerçeve içerisinde sözde dayanışmadan bahsedecekler" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ '

Aydoğdu son olarak, öğrencileri yürüyüşe davet eden okul idarecileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Ayrıca, söz konusu mesajın şu ifadeleri barındırdığı öne sürüldü:

"Malumunuz İsrail ve İşbirlikçilerinin Ülkemiz için de bir ulusal güvenlik sorununa dönüşen saldırgan tutumu her geçen gün artmaktadır.

Öğrenci, personel ve velilerimizin bu konuda bilinçli ve farkındalık düzeyi yüksek olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenlenmesi ve bu etkinliklere katılım sağlanması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Ankara Vailiğinin izniyle 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek "SOYKIRIMA İSYAN, FİLİSTİN'E DESTEK" yürüyüşünün Okul Müdürlerimiz aracılığıyla öğretmen, personel, öğrenci ve velilere duyurulması konusunda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz.

Özellikle İstiklal Marşı töreni ve WhatsApp grupları aracılığıyla hedef kitlelerin etkinlikten haberdar edilmesi hususunda gerekli hatırlatma ve duyuruları yapılmasını özellikle bekliyoruz."