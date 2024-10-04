MEB'den dikkat çeken açıklama: Lise eğitimi değişiyor mu?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:47

Güncelleme: 04.10.2024 - 16:47

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafında düzenlenen “Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu”, Ankara'da yapıldı.

Burada konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sisteminde yapılacak değişimlerin de sinyalini verdi.

“YENİ SİSTEM VURGUSU”

4+4+4 sitemine ilişkin konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, öğrencilerin sistemdeki son dört yılında yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını belirleyen birçok şey var. İleriye yönelik bir öngörü olarak bunu kabul edin. Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçiş, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistemi geliştirmek kaçınılmaz.”

LİSE EĞİTİMİ SİL BAŞTAN MI?

“Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir papuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı. Bu son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır."