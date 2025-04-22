Öğrencileri okula kilitlediler

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:06

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:24

Proje okulları atamalarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden tepki sesleri yükseldi. Tepkilere karşılıklar da geldi. Çorum’da Özejder Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin ve öğretmenlerin “Eğitim-İş’in basın açıklamasını izlememeleri” gerekçesiyle bina içine kilitlendikleri, okul bahçesine çıkmalarının bile engellendiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin olarak Eğitim-İş bir açıklama yaptı. Özejder Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi önündeki açıklamada sendika genel sekreteri Seher Ergin konuştu. Açıklamaya Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, Genel Merkez Hukuk Bürosu Avukatı Burak Sabuncu ve Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen de katıldı.

'UTANÇ VERİCİ UYGULAMA'

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Ergin, “Karşılaştığımız manzara, eğitimdeki keyfiyetin yalnızca atama süreçleriyle sınırlı kalmadığını, yönetim anlayışına da kök saldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu utanç verici uygulama, sadece anayasal haklara değil, en temel insan haklarına da aykırıdır. Öğrenciler, kendi gelecekleri adına söylenen sözleri duymasınlar diye dört duvar arasına hapsedilmiş, okulun kapıları kilitlenmiştir. Bu bir güvenlik uygulaması değil, açıkça bir baskı rejiminin yansımasıdır. Ne yazık ki bazı eğitim yöneticileri okulları bilgi yuvası değil, kendi otoritelerinin kaleleri olarak görmektedir. Unutulmamalıdır ki, okullar demokrasinin filizlendiği yerlerdir. Her öğrencinin fikrini duyma, tartışma ve toplumda olup bitenlere tanıklık etme hakkı vardır. Bu hak, yöneticilerin kişisel hırslarına kurban edilemez” dedi.

‘İNSAN ONURUNA AYKIRI’

Öğrencileri kendi okullarında hapis hayatı yaşamaya zorlayan bir anlayışa sessiz kalmayacaklarını belirten Ergin, “Bu okul yöneticileri, kendilerini yasa koyucu, kolluk kuvveti ve mahkeme yerine koyarak yetkilerini aşmakla kalmamış, çocukların ruh sağlığına da zarar vermiştir. Okullarda öğrencilere demokrasiyi, hakları ve özgürlükleri anlatmakla yükümlü olan yöneticiler, bugün tam tersine, “otoriterlik nasıl işler?” sorusunun canlı birer cevabı haline gelmiştir. Bu tutum sadece yasalara değil, pedagojiye, eğitime ve insan onuruna da aykırıdır” diye konuştu.