Öğrencileri tarikata yönlendiren müdür başka bir okula öğretmen olarak gönderildi

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Okulda, 2021 yılında müdürlük yapan Yıldırım’ın öğrencileri kendisinin de üye olduğu tarikata yönlendirdiği iddialarını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Yıldırım’ın aynı okuldaki bir kız öğrenciye türban takmadığı için “namussuz, ahlaksız” sözleriyle hakaret ettiği ve bu nedenle Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldığını da Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Müdürün, derse gelmeyen öğrencileri yok yazmadığı, velilerden elden ücret aldığı da iddialar arasındaydı.

‘ATATÜRK’ÜN İZİNDEYİM’

Yıldırım’ın ayrımcı uygulamalarına karşı çıkan dönemin müdür yardımcısı Hüseyin Alökmen hakkında ise “başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirilme” cezası verildi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Alökmen, “Bu suçun bedeli bu olmamalı. İşin içinde tarikat, cemaat olunca kimse ceza vermek istemiyor. Olay basına yansımamış olsaydı muhtemelen olayın üstünü kapatırlardı. Soruşturma yaklaşık 7 ay sürdü. Müdür ceza aldı ama bu sefer de müdüre karşı hal ve hareketlerimle saygısız davrandığım, alkol paylaşımı yaptığım gerekçesiyle benim de müdür yardımcılığı görevime son verildi. Bana tebliğ edilen kararı mahkemeye taşımayı düşünüyorum. Atatürk’ün izinde ve bilimin ışığında çalışmaya devam edeceğim” dedi.