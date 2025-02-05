Öğrencilerin kampüslerdeki güvenliği tekrar gündemde: Şiddet uygulayanlara ceza verilmiyor!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:53

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:53

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın önerge kapsamında “Rektör Mustafa Kurt’un, şiddet uygulayan grubun üyeleriyle basında yer alan fotoğrafları, kayırmacılık yapıldığına dair şüpheler uyandırmaktadır. Rektör Kurt’un konuyla ilgili açıklaması nedir” sorusunu yöneltti. Geçen aylarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de Ülkü Ocakları destekli olduğu belirtilen bir grup, öğrencilere saldırdı.

Öğrencilerin kampüsteki güvenliğinin sağlanması bağlamında üniversite yönetimlerinin görevi hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner, “Üniversite yönetimlerinin ne yazık ki AKP-MHP'nin gençlik yapılanmaları gibi gruplarla organik bir ilişkileri var. Okuldaki şiddet olayları da dışarıdan kampüslere gelen gerek Ülkü Ocakları gerek başka yapılanmadan kişilere izin verilmesi sebebiyle yaşanıyor. Ama örneğin İTÜ’de siz bir arkadaşınızı içeri almak istediğiniz zaman çok daha zor bir prosedürle karşılaşıyorsunuz. Bizim talebimiz aşırı güvenlik uygulamaları değil tabii ki. Ancak, burada çifte standart var. Bu da tabii ki tepeden, AKP, Ülkü Ocakları gibi teşkilatlar üzerinden yapılıyor. Talebimiz bunun sonlandırılması” dedi.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu şube tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Üniversite kampüslerinde tehdit, şiddet ve eziyet manzaraları görmek istemiyoruz. Üniversite yönetiminin bu konuda harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.