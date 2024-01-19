Öğrencilerin karne heyecanı... Uzmanlar uyardı: Tatil çocukların da hakkı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:18

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili bugün karnelerin alınmasıyla başlayacak. Hem karne gününü hem de yarıyıl tatilini doğru ve verimli bir şekilde yönetmek için uzmanlar ailelere uyarılarda bulunuyor.

Kıyaslama yapılmamasını öneren uzmanlar, sadece akademik başarıya odaklanmanın çocuğun gelişimini zedeleyeceği uyarısı yapıyor. Karne günü için velilerin yapması gerektiğine ilişkin bilgiler veren rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, öğrencilerin notlarının dönem içinde takibinin yapılması gerektiğini söyledi. Akyavaş, “Notlar hakkında konuşma karne gününe bırakılmamalı. Karneye sakin bir aile ortamında bakılmalı ve başarılar çok abartılmamalı, başarısızlıklarından dolayı öğrenci etiketlenmemeli ve başkalarıyla kıyaslanmamalı” diye konuştu.

Düşük notların nedeninin sadece öğrenciye yüklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Akyavaş, “İçsel ve dışsal faktörlerin bu noktada etkili olabileceğini unutmayın. Özellikle başarılı anne babaların çocuklarının farklılıklarına saygı duyması gerekiyor. Çocuğunuzun sizden farklı olabileceğini kabul edin. Karne nasıl gelirse gelsin tatil hakkı öğrencinin elinden alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca notları yüksek olan çocukları maddi değeri yüksek hediyelerle ödüllendirmemek gerektiğinin de altını çizdi.

‘ETKİNLİKLER AİLECE YAPILMALI’

Yarıyıl tatilin verimli bir şekilde geçirilmesi için psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel velilere şu önerilerde bulundu: