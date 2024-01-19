Öğrencilerin karne heyecanı... Uzmanlar uyardı: Tatil çocukların da hakkı
Uzmanlar karnesi nasıl gelirse gelsin öğrencinin tatil hakkının elinden alınmamasını ve başarısızlıklarından dolayı etiketlenmemeleri gerektiğini belirtiyor.
Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili bugün karnelerin alınmasıyla başlayacak. Hem karne gününü hem de yarıyıl tatilini doğru ve verimli bir şekilde yönetmek için uzmanlar ailelere uyarılarda bulunuyor.
Kıyaslama yapılmamasını öneren uzmanlar, sadece akademik başarıya odaklanmanın çocuğun gelişimini zedeleyeceği uyarısı yapıyor. Karne günü için velilerin yapması gerektiğine ilişkin bilgiler veren rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, öğrencilerin notlarının dönem içinde takibinin yapılması gerektiğini söyledi. Akyavaş, “Notlar hakkında konuşma karne gününe bırakılmamalı. Karneye sakin bir aile ortamında bakılmalı ve başarılar çok abartılmamalı, başarısızlıklarından dolayı öğrenci etiketlenmemeli ve başkalarıyla kıyaslanmamalı” diye konuştu.
Düşük notların nedeninin sadece öğrenciye yüklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Akyavaş, “İçsel ve dışsal faktörlerin bu noktada etkili olabileceğini unutmayın. Özellikle başarılı anne babaların çocuklarının farklılıklarına saygı duyması gerekiyor. Çocuğunuzun sizden farklı olabileceğini kabul edin. Karne nasıl gelirse gelsin tatil hakkı öğrencinin elinden alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Uzmanlar ayrıca notları yüksek olan çocukları maddi değeri yüksek hediyelerle ödüllendirmemek gerektiğinin de altını çizdi.
‘ETKİNLİKLER AİLECE YAPILMALI’
Yarıyıl tatilin verimli bir şekilde geçirilmesi için psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel velilere şu önerilerde bulundu:
- Çocukların arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebileceği buluşmalar, geziler planlanabilir.
- Çocuklarınızla birlikte mutfakta aktivite yapabilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz.
- Uyku, uyanma, yemek, oyun saatleri değişmemeli.
- Çocuklarınızla sorumluluklar hakkında, evde yapılması gereken işler hakkında konuşabilirsiniz.
- Ailece kitap okuma etkinlikleri planlanabilir.
- Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün ortalama 30-40 dakikalık çocukları çok yormayacak çalışmalar veya konu tekrarı faydalı olacaktır.
- Puzzle, bulmaca, eğitici kutu oyunları, bilgi kartlarıyla keyifli ve aynı zamanda verimli vakit geçirilebilir.
- Çocuklara tatilin kaç gün süreceği, tatil bittikten sonra okula tekrar eski düzeninde devam edeceği hatırlatılmalı.
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