Esenler Belediye Başkanı'nın 'karnesi': Vaatlerinin yüzde 12'sini hayata geçirmiş!

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, göreve gelmeden önce vaat ettiklerinin yalnızca yüzde 12'sini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:50
Esenler Belediye Başkanı'nın 'karnesi': Vaatlerinin yüzde 12'sini hayata geçirmiş!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adaylık vizesi alamayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun icraatleri hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Vaat denetleme platformu "Ne Dedi Ne Yaptı"nın aktardığına göre, göreve seçilmeden önce 65 adet vaadi bulunan Göksu, bunlardan yalnızca 12'sini gerçekleştirdi.

Yurttaşlara sunduğu tam 53 vaadi yerine getiremeyen Tevfik Göksu'nun, yakın zamanda 80 bin karanfil ve gül satın alımını içeren ihaleyi onayladığı ortaya çıkmıştı. Çiçek ihalesiyle birlikte Esenler Belediyesi'nde başkan ve başkan yardımcılarının makamlarındaki vazoların haftalık değişeceği öğrenilmişti.


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