Esenler Belediye Başkanı'nın 'karnesi': Vaatlerinin yüzde 12'sini hayata geçirmiş!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:50

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adaylık vizesi alamayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun icraatleri hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Vaat denetleme platformu "Ne Dedi Ne Yaptı"nın aktardığına göre, göreve seçilmeden önce 65 adet vaadi bulunan Göksu, bunlardan yalnızca 12'sini gerçekleştirdi.

İstanbul - Esenler Belediyesi



AK Partili Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vaatlerini mercek altına aldık.



TOPLAM VAAT: 65

Yapıldı: 8 | Yapılmadı: 53 | Yapılıyor: 4



Vaatleri detaylı incelemek için tıklayınız:https://t.co/vP69CBKPw9#İstanbul #Esenler @mt_goksu… pic.twitter.com/37ValbafoN — nededineyaptı (@nededineyaptico) January 16, 2024

Yurttaşlara sunduğu tam 53 vaadi yerine getiremeyen Tevfik Göksu'nun, yakın zamanda 80 bin karanfil ve gül satın alımını içeren ihaleyi onayladığı ortaya çıkmıştı. Çiçek ihalesiyle birlikte Esenler Belediyesi'nde başkan ve başkan yardımcılarının makamlarındaki vazoların haftalık değişeceği öğrenilmişti.