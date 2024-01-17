Esenler Belediye Başkanı'nın 'karnesi': Vaatlerinin yüzde 12'sini hayata geçirmiş!
AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, göreve gelmeden önce vaat ettiklerinin yalnızca yüzde 12'sini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adaylık vizesi alamayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun icraatleri hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.
Vaat denetleme platformu "Ne Dedi Ne Yaptı"nın aktardığına göre, göreve seçilmeden önce 65 adet vaadi bulunan Göksu, bunlardan yalnızca 12'sini gerçekleştirdi.
İstanbul - Esenler Belediyesi— nededineyaptı (@nededineyaptico) January 16, 2024
AK Partili Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vaatlerini mercek altına aldık.
TOPLAM VAAT: 65
Yapıldı: 8 | Yapılmadı: 53 | Yapılıyor: 4
Vaatleri detaylı incelemek için tıklayınız:https://t.co/vP69CBKPw9#İstanbul #Esenler @mt_goksu… pic.twitter.com/37ValbafoN
Yurttaşlara sunduğu tam 53 vaadi yerine getiremeyen Tevfik Göksu'nun, yakın zamanda 80 bin karanfil ve gül satın alımını içeren ihaleyi onayladığı ortaya çıkmıştı. Çiçek ihalesiyle birlikte Esenler Belediyesi'nde başkan ve başkan yardımcılarının makamlarındaki vazoların haftalık değişeceği öğrenilmişti.
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