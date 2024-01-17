Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:13
Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?
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'Karneler ne zaman verilecek sorusu?' milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek? 

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böylelikle okullarda 1. dönem 22 Ocak'ta sona erecek.

Karnelerin ise 19 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.


2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatil Karne sömestir

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