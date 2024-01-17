Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:43

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:43

Okulların kapanmasına sayılı gün kala heyecan başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk karne gününe sayılı gün kala öğrenciler karne heyecanı yaşarken aileleri de karne hediyesi sorgusu yaptı. 20 milyondan fazla öğrencinin karne alacağı 19 Ocak Cuma gününe sayılı zaman kala çocuklar için karne hediyesi araştırmaları sıklaştı. Peki, Çocuklara Karne Hediyesi Ne Alınır? Öğrencilere Karne Hediyesi Fikirleri!

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