Öğrenciye yine cami temizlettiler!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor. Din görevlilerinin okullarda eğitim vermesinin önünü açan proje kapsamında, bazı okullarda öğrenciler müfredat dışı işleri yapmak zorunda kalıyor. Cumhuriyet, geçen günlerde de Tekirdağ ve Batman’da öğrencilerin ÇEDES kapsamında cami temizlemesini gündeme getirmişti.
Bu kapsamda tartışmalar henüz güncelliğini korurken yurdun çeşitli bölgelerinden benzer görüntüler geldi. Batman’daki Yenipınar Ortaokulu öğrencilerine de ÇEDES projesi kapsamında cami temizliği yaptırıldı. Cumhuriyet’in ulaştığı görüntülerde öğrencilerin halıları temizlediği görüldü. Niğde’de ise Dündarlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yine bu proje kapsamında cami temizlettirildi.
Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Başkanı Deniz Ezer, bu uygulamaların bilimsel, laik ve demokratik eğitimin reddedilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Ezer, “Manevi danışmanlık adı altında yapılan bu uygulamalar eğitimin dinselleştirilmesine yönelik atılan adımlardır. Siyasi iktidar ÇEDES projesi ile eğitimi araçsallaştırarak öğrencilerimizi Diyanet’e teslim etmektedir. Bu uygulama laik eğitimden vazgeçilip dini eğitime geçilmesi için atılan somut adımlardır” dedi.
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