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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?

28.05.2025 13:58:00
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Haber Merkezi
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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla seminer programları düzenlemeye devam ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?

Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitim sürecini değerlendirmek amacıyla düzenlenen seminerlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?


ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin Haziran dönemi mesleki gelişim seminerleri, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Haziran ayı seminerlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Nisan ayında yapılan mesleki çalışmalar, bayram nedeniyle önce çevrim içi planlanmış, ardından kamu çalışanlarına verilen idari izin sebebiyle iptal edilmişti. Bakan Yusuf Tekin ise öğretmenlerin bu süreci okullarda geçirmesini önemsediklerini belirtmişti.

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