Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

28.05.2025 11:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için iller arası isteğe bağlı tayin sürecini başlattı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama başvuruları başladı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?


ÖĞRETMEN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı.

Yayımlanan takvime göre, başvurular 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 2 Haziran Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.

2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılı iller arası yer değiştirme başvuruları, öğretmenler tarafından mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden doldurularak yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, formda yer alacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve sözleşme durumu gibi bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Yanlış veya eksik bilgilerin tespiti durumunda, gerekli düzeltmeleri belgeyle birlikte bağlı bulundukları eğitim kurumu ya da il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmeleri önem arz etmektedir.

Öğretmenler, başvuru kapsamında en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Ayrıca, bu tercihlere ek olarak 41’inci seçenek kapsamında bir il tercihi yapma hakkı tanınacaktır. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için 40 eğitim kurumu tercihi yapılmış olması zorunludur. 41’inci seçeneği işaretleyen adaylar, sadece tercih ettikleri ildeki boş kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğüne göre bilgisayar kurasıyla atanacaklardır.

İlgili Konular: #öğretmen #Atama #MEB

İlgili Haberler

BDDK 160 meslek personeli alımı sınavları ne zaman? BDDK sınav başvursu nasıl yapılır?
BDDK 160 meslek personeli alımı sınavları ne zaman? BDDK sınav başvursu nasıl yapılır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), KPSS puanı esas alınarak 160 yeni personel istihdam edeceğini duyurdu. Peki, BDDK 160 meslek personeli alımı sınavları ne zaman? BDDK sınav başvursu nasıl yapılır?
AGS geç başvuruları başladı mı? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
AGS geç başvuruları başladı mı? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? AGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki, AGS geç başvuruları başladı mı? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte?
2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, sınav giriş belgeleri ve oturum yerlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte?