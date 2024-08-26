Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki çalışma takvimi doğrultusunda öğretmen seminerleri tarihi belli oldu. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:21
Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan seminer başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Tatil sürecinde öğretmenlerin uzaktan yürüttükleri seminer dönemi artık yüz yüze yapılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ TARİHİ

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin yayımlanan genelge doğrultusunda öğretmen eğitimleri, 2-6 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Tatil sürecinde öğretmenlerin uzaktan yürüttükleri seminer dönemi artık yüz yüze yapılacak.


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