İnci Taneleri yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri 2. sezon ne zaman?
İlk sezonuyla çok konuşulan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri 2. sezon ne zaman?
İnci Taneleri yeni sezon tarihi izleyenler tarafından merak konusu oldu. İnci Taneleri perşembe akşamlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri 2. sezon ne zaman?
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.
İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.
Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.
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