Hürriyetçi Eğitim Sen'den öğretmene dayatılan işlere tepki: 'Bu kadar yüke gerek var mı?'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:22

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu eğitim emekçilerine dayatılarak yaptırılmak istenen işlere tepki gösterdi.

Öğretmenin asli görevinin yöneticilerin reklam çalışması için fotoğraf ve video çekmek olmadığını belirten Kuruoğlu, "Kaldı ki bir çocuğun izini veya izinsiz bir şekilde fotoğrafını veya videosunu çekmeye, bunu sosyal mecralarda yayınlamaya kimsenin hakkı yoktur. İl müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, belediyeler, vakıflar ve derneklerin projeleri için uygulamalar yapmak, pano süslemek, evrak yetiştirmek de öğretmenin asli görevi değildir. Aklına esen herkesin MEB ile protokol yaparak düzenlediği yarışmalara başvuru yapmak, öğrenci hazırlamak, eser yollamak da öğretmenin asli vazifesi değildir.

Müdürler tarafından mesai saati gözetilmeden, özel hayata saygı gösterilmeksizin gece gündüz demeden WhatsApp gruplarına yollanan mesajları okumak, cevap vermek ve iş takibi yapmak da öğretmenin asli görevi değildir. Kişisel sosyal medya hesabından il ve ilçe yöneticilerinin belirlediği belli etiketlerle paylaşım yapmak, yöneticilerin paylaşımlarını beğenmek ve paylaşmak da öğretmenin asli görevi değildir. Aşı takibi, kilo takibi, diş taraması, göz taraması, işitme testi gibi Sağlık Bakanlığı'nın alanında olan takipleri yapmak da öğretmenin asli vazifesi değildir" diye konuştu.

'BU KADAR YÜKE GEREK VAR MI?'

Öğretmenlerin, "Enerji verimliliği, Teknofest, Tübitak, eTwinning, Geleneksel Çocuk Oyunları, Dilimizin Zenginlikleri" gibi projelere zaten çok ciddi emek harcadıklarını anımsatan Kuruoğlu, "Okullarında rehberlik uygulamaları, sosyal kulüp faaliyetleri, toplum hizmeti çalışmaları, değerler eğitimi faaliyetleri, veli eğitimleri yapmıyorlar mı? Bu kadar karmaşaya, bu kadar yüke gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMENLERE GÜVENMEYİ ÖĞRENMESİ GEREKİR'

Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan Kuruoğlu, "Çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için, öğretmenlerimizin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri adına üzerlerindeki angaryaya son vermeniz ve yalnızca derslerine odaklanmalarını sağlamamız gerekmektedir. Tabi bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlere güvenmeyi öğrenmesi gerekir" dedi.