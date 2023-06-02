Öğretmene ek ders ücreti şoku!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen ay yaptığı açıklamayla 12. sınıf öğrencilerinin “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanabilmesi gerekçesiyle” devam zorunluluğundan muaf olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu kararı üzerine öğrenciler okula gitmezken öğretmenler okula gitmeye devam ediyor. Boş sınıflarda derse giren öğretmenlerin ise ek ders ücretleri kesiliyor.

‘KAFALAR KARIŞIK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, bazı okullarda ücretlerin ödeneceği söylenirken bazı okullarda ödenmeyeceğinin söylenmesinin öğretmenlerin “kafasını karıştırdığını” kaydetti. Devam zorunluluğu kararının kaldırılmasını doğru bulmadıklarının altını çizen Özbay, “Çocukların eğitim ortamlarında bireysel gelişimini öncelemesi gereken MEB, öğrencilere resmen ‘Eğer amacın sınavsa para ver, kursa git, özel hoca tut, sınava hazırlan’ diyor” değerlendirmesinde bulundu.

(Kadem Özbay)



Eğitimdeki durumun, “devlet okullarına artık gerek yok” noktasına geldiğini vurgulayan Özbay, “Aslında ‘Okula gelmeyin’ diyerek başarısızlıklarını, işbilmezliklerini ve buralardaki eğitimin formaliteye dönüştüğünü itiraf ediyorlar” dedi.

‘HAKKI KESİLEMEZ’



“Öğretmene ve sendikaya sormadan verdikleri kararla eğitim emekçilerinin ‘ek ders ücreti’ hakkını da gasp ediyorlar” eleştirisinde bulunan Özbay, şunları kaydetti:

“Bu ülkede yangın olmadığı zaman itfaiye çalışanına para ödemeyecek misin? Öğretmen okula mesaisine gidiyorsa keyfi bir karardan dolayı eğitim emekçisinin hakkı kesilemez ve bu konuda kargaşa yaratılamaz. Cumhuriyet kurumlarında böyle bir tartışmanın yaşanmaması gerekir. Ülkenin insanını düşünenler topluma böyle yaklaşmaz. Ülkeyi yönetenler Cumhuriyetten ve eğitimden bihaber oldukları için yaşadığımız tablo bu.”