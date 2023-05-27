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Bakan Mahmut Özer'den 'rehber öğretmen' açıklaması: '100 öğrencisi olan her okulda zorunlu olacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:33
Bakan Mahmut Özer'den 'rehber öğretmen' açıklaması: '100 öğrencisi olan her okulda zorunlu olacak'
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'rehber öğretmen' zorunluluğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz."


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