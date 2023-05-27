Bakan Mahmut Özer'den 'rehber öğretmen' açıklaması: '100 öğrencisi olan her okulda zorunlu olacak'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'rehber öğretmen' zorunluluğuna ilişkin açıklamada bulundu.
Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz."
Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum:— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) May 27, 2023
Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.
Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını… pic.twitter.com/bKNBlebbYh
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