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Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen Mehmet Uğur'a ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bingöl Genç Ortaokulu'ndan öğretmeni Mehmet Uğur’u Ankara Sincan’daki evinde ziyaret etti.

ANKA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 22:32
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen Mehmet Uğur'a ziyaret
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bingöl Genç Ortaokulu'ndan öğretmeni Mehmet Uğur’u Ankara Sincan’daki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yurttaşlarla fotoğraf çekildi.


Mehmet Uğur CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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