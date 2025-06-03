Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEB il dışı atama iptal edilebilir mi? İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu nasıl sorgulanır?





ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS sistemi üzerinden 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınan il dışı yer değişikliği başvurularının ardından, atama işlemleri 3 Haziran’da tamamlanacak. Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.

İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?

Öğretmen eşlerin farklı illere atandığı durumlarda, 3-4 Haziran tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparak atama iptal talebinde bulunulabilecek.

Ataması gerçekleşen ancak eşi atanamayan öğretmenler, isterlerse ilişik kesme işlemlerini yaz tatili sürecinde gerçekleşecek mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar erteleyebilecek. Eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunan ancak ataması yapılmayan öğretmenler ise, görevlerinden henüz ayrılmamış olmaları koşuluyla, 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden sonuç ekranı aracılığıyla iptal başvurusu yapabilecek.

Bu sürecin ardından aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmaları mümkün olacak.

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEBBİS sistemi üzerinden alınan yer değiştirme başvurularının sonuçları da yine aynı platform üzerinden erişime açılacak.



