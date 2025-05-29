Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının alınması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?





İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimine göre, il dışı atamalar 3 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek; ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran 2025 itibarıyla yapılacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuru sürecinin sona erdiği 2 Haziran 2025 tarihi esas alınarak belirlenecek. Atamalar, ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Puan eşitliği durumunda ise sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi, göreve başlama tarihi dikkate alınacak; eşitliğin sürmesi hâlinde ise atama bilgisayar kurasıyla belirlenecek.