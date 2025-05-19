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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

19.05.2025 14:46:00
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Haber Merkezi
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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Peki, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değişikliği takvimini duyurdu; başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları nereden öğrenilir?



ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12-16 Mayıs tarihleri arasında il içi atama başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçlara 20 Mayıs 2025 Salı günü erişebilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuç sorgulamaları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

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